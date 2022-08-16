大陸晶圓代工龍頭中芯上月被媒體披露出貨7奈米晶片，前台積電資深研發處長、中芯現任共同執行長梁孟松是幕後最大功臣，英國金融時報專欄作家席佳琳撰文指出，中芯在7奈米製程方面有重大突破，卻也帶來策略上的兩難困境，真正考驗在於，在美國制裁下，中芯願意投入多少時間和資金，採用同業已放棄的技術來量產7奈米晶片。

席佳琳表示，中芯生產的7奈米晶片，與台積電和三星提供給業界最先進的5奈米產品相比，在技術方面落後一代，分析7奈米只是高階運算晶片的最低要求，這類晶片可以快速處理伺服器、智慧手機的大量資料。

席佳琳進一步指出，自中芯2017年聘請前台積電老將梁孟松擔任共同執行長以來，中芯在掌握16奈米和10奈米等製造技術方面取得了進展。但該公司面臨的真正考驗是，美國正在阻止極紫外線光刻機（EUV）設備出貨至大陸，自從2019年以來，這類設備已成為7奈米和更先進製程的主流機台。

大陸半導體產業專家富勒（Douglas Fulle）對此表示：「中芯誇大在先進製程的進展，事實上，該公司欠缺EUV機台，據悉7奈米良率很糟糕。」

席佳琳說，由於中芯無法取得EUV這類主流設備，只能仰賴成熟製程所需的深紫外光（DUV）微影機台等設備，這種設備要製作7奈米晶片，只能透過三次甚至四次轉印電路圖來完成。她強調，就算中芯成功量產7奈米，但與全球同業競爭時肯定是場艱苦的戰鬥，原因是中芯利用DUV機台生產7奈米，需要額外的成本和時間。

席佳琳提到，因美國限制向大陸出口晶片技術，中芯對國內市場的依賴，在過去四年中上升逾10%，國內市場占整體收入的近70%。

值得注意的是，美國持續在半導體領域牽制大陸發展，上周再祭出4道新禁令，包括用來開發3奈米以下晶片的自動化軟體（EDA）、第四代半導體材料氧化鎵（Ga2O3）和金剛石及用在火箭、高超音速系統的渦輪燃燒技術（PGC）等。