針對國人被誘騙赴柬埔寨情事，「中華統一促進黨」不滿刑事局指稱統促黨與竹聯幫東堂扮演「黑白臉」、兼具神鬼兩角色的幫派組織，統促黨總裁「白狼」張安樂今天下午2時到台北地檢署控告刑事局妨害名譽、內政部長徐國勇瀆職。
過程中還因張安樂「講太久」，在場維持秩序的中正一分局長還一度舉牌警告。
統促黨並找來自稱曾經被騙到柬埔寨的「呆呆」還原救人情事，呆呆說，他向姐姐求救，姐姐找到統促黨幫忙救人，統促黨強調「救人的是統促黨不是竹聯幫」。
統促黨表示，日前，刑事警察局訴諸媒體，「認定統促黨和竹聯幫東堂扮演黑白臉、兼具神鬼兩角色的幫派組織」，其內容嚴重不實，將於下午按鈴控告，並將還原統促黨柬埔寨營救台灣人民事實。
統促黨並做出3點聲明：
1.救人的是統促黨不是竹聯幫！統促黨和竹聯幫絕無私下勾串之情事。
2.如有竹聯幫成員涉及不法，鄭重呼籲嚴懲不貸！
3.如若統促黨涉入其中，必須依法處理。
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