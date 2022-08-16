針對國人被誘騙赴柬埔寨情事，「中華統一促進黨」不滿刑事局指稱統促黨與竹聯幫東堂扮演「黑白臉」、兼具神鬼兩角色的幫派組織，統促黨總裁「白狼」張安樂今天下午2時到台北地檢署控告刑事局妨害名譽、內政部長徐國勇瀆職。

過程中還因張安樂「講太久」，在場維持秩序的中正一分局長還一度舉牌警告。

被指對國人被誘騙赴柬埔寨扮黑白臉，白狼控刑事局妨害名譽、徐國勇瀆職。(民眾提供)

獲救的男子呆呆說，他向姐姐求救，姐姐找到統促黨幫忙救人，統促黨強調「救人的是統促黨不是竹聯幫」。

統促黨並找來自稱曾經被騙到柬埔寨的「呆呆」還原救人情事，呆呆說，他向姐姐求救，姐姐找到統促黨幫忙救人，統促黨強調「救人的是統促黨不是竹聯幫」。

張安樂在北檢門口「講太久」，在場維持秩序的中正一分局長還一度舉牌警告。(民眾提供)

統促黨表示，日前，刑事警察局訴諸媒體，「認定統促黨和竹聯幫東堂扮演黑白臉、兼具神鬼兩角色的幫派組織」，其內容嚴重不實，將於下午按鈴控告，並將還原統促黨柬埔寨營救台灣人民事實。

統促黨並做出3點聲明：

1.救人的是統促黨不是竹聯幫！統促黨和竹聯幫絕無私下勾串之情事。

2.如有竹聯幫成員涉及不法，鄭重呼籲嚴懲不貸！

3.如若統促黨涉入其中，必須依法處理。