新北市三重區有名男子疑似與人結怨，雙方在今(16)日凌晨1時35分許相約談判，沒想到一言不合就當街打起來，男子在口角中更遭刀子砍傷，警方獲報後進行調查，僅4小時便將砍人兇嫌逮捕。

這起砍人事件發生在今日凌晨1時35分，遭砍的33歲沈男與友人27歲周男之間存有嫌隙，日前兩人又起口角後不歡而散，但周男越想越生氣，今日凌晨便找沈男在三重區成功路73巷附近理論。

據了解，當時周男要求沈男道歉，但對方不肯，結果雙方就一言不和又打起來，在衝突當中，疑似沈男持有的彈簧刀遭周男奪走，結果沈男不僅被周男毆打，還被刀具砍傷雙腿。

警方獲報趕抵現場後，只剩下受傷的沈男還在路邊，送醫後無大礙，警方也在現場發現行兇的彈簧刀，立刻展開調查，4個小時內就在一處旅社將沈男逮到。

警方指出，雙方皆不承認持有彈簧刀，皆聲稱是對方帶來的，不過由於沈男不願提出傷害告訴，全案訊後依《社會秩序維護法》偵辦。