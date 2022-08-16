全球記憶體品牌十銓(4967)長期以領先技術研發多款創新性固態硬碟產品，為儲存類市場提供最優質選擇，周二領銜發表獨具突破性散熱應用技術的MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD，首創業界將石墨烯鋁箔元素結合於固態硬碟標籤貼中，打造具新型專利認證的特殊超薄石墨烯鋁箔散熱標籤貼(Heat dissipating graphene SSD label)，以小於1mm的導熱材質緊密貼合固態硬碟，為其帶來精準的散熱效能。

MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD的石墨烯鋁箔散熱標籤貼設計，不僅完全排除組裝時的機構干涉困擾，使用時搭配主機板M.2插槽原生散熱片，更讓使用者於安裝時無須額外裝貼散熱設備，便能隨裝即享翻倍升級的雙重散熱體驗與穩定優異的Gen4效能。

十銓全新MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD為儲存類市場提供Gen4x4容量擴增新選擇，MP44L擁有最高每秒5000/4500MB的讀寫速度，並支援SLC Cache技術，相較於Gen3 SSD提升工作效率達1倍以上，精準解決電腦卡頓的困擾，讓使用者輕鬆享受電腦多工使用時的暢速運行。MP44L SSD以LDPC(Low Density Parity Check Code)技術的精準糾錯功能，為所存取的資料提供最佳傳輸正確性，並支援Windows TRIM優化指令及最新NVMe 1.4標準，透過NVM Sets分工機制、PLM (Predictable Latency Mode)與最新RRL(Read Recovery Level)技術，得以有效縮短延遲時間，同時降低固態硬碟於高速讀寫下的耗損量，大幅延長硬碟使用壽命。

為因應各類型使用需求，十銓MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD推出自250GB至2TB的多款規格，無論電腦升級或容量擴增，MP44L能全面滿足消費者的各式需求。全球首波將自八月底起於北美Amazon及Newegg上架販售。