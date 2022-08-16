離岸風電區塊開發選商開始收件，外傳將開放寬風場開發上限至800MW，經濟部回應，不會在選商前調整相關辦法，繼續維持單一開發商獲配單一開發權，且開發上限為裝置容量500MW，最多給予100MW的彈性空間。

由於選商競爭激烈，部份開發商大聲疾呼風場放大才具有開發經濟價值，甚至喊到單一風場要有1GW，不過也有開發商持反對意見，希望經濟部嚴格遵守過去對外說明的選商標準，才有助於所有風場良性競爭，促使後續產業鏈達成國產化目標。

捷熱能源離岸風電事業開發總監金明海（Michael Klingele）表示，捷熱能源長期支持台灣能源轉型，並配合政策積極參與離岸風電開發。穩定供電及再生能源開發乃是當前台灣重要發展策略之一，若要如期如質達成能源轉型目標，政策和開發環境的穩定至關重要。目前第三階段開發已箭在弦上，何以在第三階段區塊開發首輪招商啟動之際仍傳出規則變動。離岸風場屬大型基礎建設開發，規則變動將為專案開發帶來嚴重影響。若本次變動屬實，也將迫使開發商重新評估目前在台離岸風電專案開發的合理性。

能源局說，由於選商作業已經開始，目前還未有開發商遞交相關文件，預料會在九月底分兩批送入，第一批為現在已經取得進場門票的風場（環評初審通過、經濟部聯審會議通過），為保持競爭力會再9月底才低調送件。第二批則是目前正在環評補件的風場，預料會在9月底前力拼搶奪進場門票，趕上今年選商列車。