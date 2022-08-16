大陸每日經濟新聞16日報導，大陸今年夏天熱到離譜。在15日大陸高溫top10榜中，沒有43℃都擠不進榜單了。最高溫湖北興山、重慶市巫溪都達43.7℃，重慶開縣、四川簡陽也有43℃。大陸中央氣象台16日繼續發布高溫紅色預警，這是高溫紅色預警連續發布的第5天，也是中央氣象台發布高溫預警的第27天。長江汛期卻「喊渴」；重慶51條河流斷流，24座水庫乾涸。

預計16日白天，川渝及江南大部地區「熱情」依舊，四川東部、重慶中西部、陝西南部、湖北東南部、湖南中北部、江西中北部、浙江中部以及新疆吐魯番盆地等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

持續的高溫致大陸多地電力供應緊張，安徽、浙江、江蘇等多地已相繼出台措施，要求工業企業錯峰生產，讓電於民。

高溫影響下，一些地區已經出現氣象乾旱狀態。據第一財經報導，沿著長江，從上游的重慶，到中游的武漢、九江，再到下游的南京，本該在梅雨期進入汛期的長江流域，降水卻由偏多轉為偏少，6月下旬偏少2成，7月偏少3成多，尤其是長江下游幹流及鄱陽湖水系偏少5成左右，為近10年同期最少。

長江水文情報預報中心15日發布的《長江流域重要水雨情報告》稱，15日，荊江三口五站中，藕池（康三）站自7月9日18時開始出現斷流以來，已連續斷流37天。

受連續高溫天氣影響，截至8月15日8時，重慶市33個區縣部分地區土壤輕到重度缺墒，其中奉節、巫溪、巫山、城口、涪陵等5個區縣部分地區土壤重度缺墒。全市51條河流斷流，24座水庫乾涸，2138眼機電井出水不足。

據微信公號「安慶新聞聯播」8月14日消息，持續晴熱高溫少雨天氣，造成懷寧縣境內多條主幹河流斷流，沿線8個鄉鎮的農業灌溉和生活用水困難。

在貴州，因連續受極端高溫天氣的影響，遵義境內的赤水丹霞旅遊區大瀑布景區上游河流河水枯竭，景區於8月13日停止運營。

極端高溫天氣帶動電力負荷激增。為了確保電網系統平穩運行，保證居民用電，四川、江蘇、浙江、安徽等地相繼啟動有序用電模式，提倡節約用電，要求工業企業錯峰生產「讓電於民」。

據大陸央視新聞報導，大陸國家氣候中心氣候服務首席專家周兵表示，根據中國氣象局中央氣象台的預報，未來10天中國江淮、江漢、江南及四川盆地和陝西南部等地區還會有持續高溫，這輪高溫至少還要持續10天左右。

周兵稱，根據最新的氣候監測資料，可以明確判斷，今年夏天的這次高溫事件到目前為止，綜合強度已經達到了1961年以來最強，某種程度上甚至也是1951年以來最強的高溫事件。超過了2003年、2013年、2017年這三次明顯的高溫事件。主要體現在三個方面：

1.高溫的影響範圍，尤其是40℃以上的高溫覆蓋範圍，超過了109萬平方公里。

2.各地打破的高溫紀錄已經達到了226個，也是歷史上破紀錄的最多值。

3.高溫事件的侵襲時間，到目前為止已經侵襲了64天，超過了2013年的62天記錄。