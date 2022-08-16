新冠肺炎亞型變異株BA.5已成國際主流病毒株，國內上周BA.5本土個案也暴增33例，台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民推估下一波BA.5疫情，單日最高恐新增逾9萬例，對此指揮中心發言人莊人祥認為，疫情高峰日增5到6萬例有可能，醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5的傳播力和BA.2相比高出3成，最常見的5症狀有咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛、倦怠等。

黃立民表示，依照我國前一波疫情高點8萬多例推估，下一波BA.5疫情最高可能會突破9萬例，指揮中心發言人莊人祥表示，我國前一波單日新高已出現在5月底，當時有來到9萬例的數字，依據多數國家經驗，BA.5疫情約為前一波的一半，因此我國的BA.5疫情高推估應會在5至6萬例左右。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5與BA.2最大的差異在於傳播力，根據國外研究顯示，傳播力約高出3成，有免疫逃脫現象，最常見症狀包含咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛、倦怠等，至於兒童感染後的侵犯中樞神經現象，可能較之前的變異株情形減少，不過目前BA.5才剛開始流行，仍有待觀察。

莊人祥指出，鄰近國家僅日本的案例較特殊，在BA.5疫情爆發後有突破前一波高峰，至於台灣會不會也如此？當然有可能，任何可能性都無法排除，只不過現在已知BA.5較BA.2傳染率更高，但還未觀察到有較嚴重的病情發生。