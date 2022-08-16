大會聖火由111年全國中等學校運動會國男組5000公尺競走金牌蕭振煒及國女組100公尺跨欄銀牌蕭潔共同點燃。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣全民運動會16日起到19日在縣立體育場舉行，共計1154名運動員及教練參加，並將選拔代表苗縣角逐全國田徑錦標賽的選手，縣長徐耀昌等人到場期勉選手們全力以赴，締造佳績，爭取最高榮譽。

開幕式由縣長徐耀昌親自主持，立委徐志榮、議長鍾東錦、副議長李文斌、縣議員、鄉鎮市長、縣府各局處長、校長等人都到場為選手打氣加油。

大會聖火由111年全國中等學校運動會國男組5000公尺競走金牌蕭振煒及國女組100公尺跨欄銀牌蕭潔共同點燃，最後在苑裡高中劉丞泰選手代表運動員宣誓後，正式揭開為期4天的賽程。

縣長徐耀昌表示，舉辦運動會賽事能帶動風氣、培養縣民運動習慣，參賽的選手們準備展現平日練習成果，期許大家公平、公開、公正地爭取榮譽，繼續為自己創造紀錄。本次賽事除了積極推動全民體育，同時選拔優秀田徑選手代表苗栗縣參加111年10月份全國田徑錦標賽。

目前國內疫情尚未平息，縣府團隊已做好各項防疫準備，包括單一出入口動線並設有體溫監測儀，如遇體溫異常則再次使用額溫槍進行體溫測量，賽會現場亦安排醫療人員及備妥暫時隔離空間，期盼能讓選手們在最安全的競賽環境中全力以赴、勇奪佳績。

徐耀昌說，他上任以來，帶領苗栗縣政府積極改善學校體育運動設施，新建戶外球場及整建學校操場跑道經費逾新台幣4億3000萬，提供選手安全、高品質的訓練環境；今年更推動優秀運動選手留縣培訓扎根計畫，每個月補助選手訓練費用，以落實體育三級制，向下扎根。