志工家眷大小朋友在陽光下揮灑汗水，彩繪牆壁也彩繪出新的希望。（頂新和德文教基金會提供／吳建輝彰化傳真）

和德志工與白永恩神父社會福利基金會的志工們，頂著烈日在文龍的指揮下，彩繪牆壁，將空白又無趣的圍牆，改造成充滿在地特色的創意畫作。（頂新和德文教基金會提供／吳建輝彰化傳真）

「繪畫」就是有自閉的文龍，唯一與外界溝通的心靈之窗，透過「畫筆」妝點城市，也透過「畫筆」進行一場心靈對話。（頂新和德文教基金會提供／吳建輝彰化傳真）

頂新和德文教基金會以捐助計畫幫助偏鄉、邊緣戶家庭、老人及身心障礙者、高關懷及更生青少年，日前和德志工深入台東，與白永恩神父社會福利基金會服務的身心障礙者文龍一起彩繪牆壁，志工家眷大小朋友在陽光下揮灑汗水，彩繪牆壁也彩繪出新的希望。

和德志工與白永恩神父社會福利基金會的志工們，頂著烈日在文龍的指揮下，彩繪牆壁，將空白又無趣的圍牆，改造成充滿在地特色的創意畫作;而「繪畫」就是有自閉的文龍，唯一與外界溝通的心靈之窗，透過「畫筆」妝點城市，也透過「畫筆」進行一場心靈對話。

白永恩神父基金會長期在資源不足的台東南迴四鄉，為弱勢身障家庭服務，除了提供物資與經濟支持外，也將社會福利連結到部落裡面，今年獲得頂新和德文教基金會食公益捐助計畫，支持位於臺東縣金崙友善工坊、賓茂樂活站、大武日照等服務據點共餐服務經費，幫助偏鄉弱勢身心障礙者在生活重建、自立學習。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，疫情影響人們生活，他基金會帶領志工跨出舒適圈，為社會公益盡一己之力，近日頂新和德文教基金會以「關懷支持」和「學習實作」的方式，首度結合志工旅遊型式，安排員工和家眷來到台東原鄉彩繪牆壁，也歡迎志同道合民眾，加入頂新。

白永恩神父基金會台東主任林秀慧則說，要在山海交匯處深入部落服務是充滿挑戰性的，部落分布廣、道路蜿蜒，光是要訪視、接送耗時一小時以上是司空見慣，另一項挑戰是人力資源不足，照護、社工及課程講師等專業服務人員不易尋找，連個輔具維修都難安排，同樣歡迎擁有熱血的志工夥伴，加入我們。