中華航空跨足行動支付，即日起提供 LINE Pay 支付服務，不管是購買機票，還是在 eMall 送貨到府網站購物，都可以透過華航手機 APP、華航電腦版或手機版網站，選擇 LINE Pay 付款，還可以 LINE POINTS 折抵機票票款或商品費用，支付方式更為多元便捷。

台灣使用行動支付的人越來越多，LINE Pay 用戶已突破千萬戶，華航因應趨勢持續新增行動支付選項，台灣出發航線及 eMall 購物現在也可使用 LINE Pay 付款，旅客完成 LINE Pay 綁定任一台灣發卡銀行之信用卡、簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶(限VISA、Master Card及JCB)，未來直接連結LINE Pay即可完成付款，不需要再拿出信用卡鍵入相關資訊。

LINE Pay 支付服務可使用範圍包括台灣出發航線的機票購買、改票費用、預選座位及預購超額託運行李的付費等，連上華航 eMall 血拼也適用，不但使用便利，行動購物機制也更安全。

華航提供旅客多元支付選擇，除了 VISA、 Master Card、JCB 等信用卡外，也提供第三方電子支付平台服務，例如台灣、日本、美國、加拿大、歐洲 (英國除外)、紐澳、菲律賓、新加坡、香港等地出發的旅客，在華航網站及手機 APP 都可使用 PayPal 付費；中國大陸地區出發則提供銀聯支付、微信支付和支付寶的付款方式。