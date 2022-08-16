王浩信與陳自瑤於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒王靖喬，近年兩人屢傳婚變，甚至關係破裂，然而雙方從未有公開正面回應有關傳聞，夫妻關係在外人看來撲朔迷離，而今(16)日有雜誌封面報道，指王浩信與陳自瑤已正式離婚，結束將近11年的婚姻關係。

夫妻二人在結婚初期經常一起出現公開場合，亦不時在社交網放閃，可是至近年卻多次傳出婚變的消息，很少公開放閃，即使難得同場也不會合照，而且各自的社交平台也沒分享對方的照片，不禁令人揣測兩人婚姻亮紅燈，甚至關係決裂。

有傳聞是因為王浩信異性緣極佳，與多位合作女星傳緋聞而影響了夫妻關係，再加上王浩信積極拓展事業，開設經紀公司，簽下曾代表香港參加奧運劍擊運動員余繕妡，工作忙碌且鮮少陪伴妻女才造成家庭失和。

夫妻結婚頭幾年如膠似漆，近年互動卻少到極點。(圖/微博)

王浩信於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》再度成為最佳男主角兼大馬視帝，在典禮前TVB舉辦台慶時，挽著蔡思貝親密入場，留下老婆陳自瑤獨自走星光大道，在得獎當天陳自瑤冷眼看著王浩信以及和緋聞對象蔡思貝拿下視帝后，陳自瑤瞪大雙眼、眼神死，最後面無表情，這段往事在當時掀起風波，眾人不禁懷疑這是否為離婚的導火線之一。