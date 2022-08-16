近期投資氣氛好轉，市場上新募集基金也蓄勢待發，根據統計，近期至9月即將募集的新基金共有4檔，包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、元大全球優質龍頭平衡基金、台新美國策略時機非投資等級債券基金、鋒裕匯理新興市場綠色債券基金，基金類型有多重資產、債券型、平衡型，另外值得注意的是，這4檔基金中就有2檔與ESG主題相關，若將範圍擴大至目前已獲得核准的新募基金，則是9檔基金中有3檔與生態永續相關，顯見ESG熱潮不論在股票、債券、多重資產投資皆日益受到市場關注。

保德信指出，近期新募集的基金中，以多重資產、債券等類型較多，其次是指數型基金，由於今年來市場大幅震盪，讓投資人更加留意到透過資產配置以抵抗波動走勢的重要性，多重資產基金能透過股票、債券、REITs等不同資產類別，視市場走勢靈活做動態配置，更能達到攻守兼具效果，也因此成為近年成長迅速的基金類型，而加上ESG概念的相關基金更能替資產長線成長把關。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，面對全球面對ESG浪潮，企業若不符合ESG將面臨轉型危機，相對地，若能大幅提升ESG作為，不僅能轉型發展出新形態商機，同時能吸引國際長線資金的目光，如國際知名的日本政府退休基金、挪威主權財富基金、加州公務員退休基金等，皆將ESG因子整合至投資流程中，不符合ESG的企業，甚至可能失去法人資金的挹注。

此外，張書廷分析，隨著指標性企業將ESG列入未來經營之必備選項，意即這些龍頭企業尋找合作供應鏈時，料將更嚴加檢視供應商是否達成能提供低碳解決方案，或是否符合減碳、低碳、ESG做為的廠商。

張書廷表示，股市跌深後伴隨布局機會，具備生態友善條件的企業，除了搭上全球ESG浪潮，低碳供應優勢之企業獲利，也反映在股價走勢，統計2015年至今、上一波完整升降息循環，以及貿易戰、新冠疫情等事件，符合生態友善ESG股票長期報酬超過250%，領先同期美股約215%及全球股市185%表現，結合風險考量的報酬波動比也明顯勝出，顯見ESG企業相較非ESG企業更能達到企業獲利、股價走勢的雙贏目標。