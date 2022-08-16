證交所統計，上市公司今年上半年營收18.14兆元，較去年同期成長2.26兆元，增幅14.21％；另上半年稅前淨利2.31兆元，也較去年同期成長4,557億元，年增幅24.55％。

上述獲利是統計本國上市公司（不含金融保險業34家、中福及如興2家未申報），共853家公司於8月15日完成第二季財報公告申報。

證交所表示，上市公司上半年獲利成長產業主要為半導體業、航運業及電子零組件業。其中，半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利成長。航運業雖塞港逐步緩解，惟運價仍維持高檔，致獲利創高。電子零組件業則因5G、伺服器及車用電子等終端需求仍熱絡。

至於獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業暨電腦及週邊設備業。光電業主係通膨影響經濟前景，客戶拉貨動能趨緩。塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，進而壓縮獲利表現。電腦及週邊設備業則係封城停擺及通膨壓抑消費性電子需求，去庫存時間拉長因而提列存貨減損。