搶疫後婚宴商機，台北喜來登大飯店8月21日上午11時於館內宴會廳舉辦「囍緣 花嫁」婚禮體驗日，攜手婚禮產業知名品牌包括囍氏全手工龍鳳褂訂製、Just Gold鎮金店、Tiger Wedding布置、SJ Wedding婚攝、皇樓喜餅，以及Eva Lai打造量身妝容與成家專業婚顧團隊合作，當日與會新人可完整體驗中式禮服及金飾珠寶穿戴、文定迎娶禮俗、品嚐米其林喜宴菜色與捧花製作等活動外，並有機會獲得飯店住宿券與餐券等，以及多家廠商專屬優惠，目標拉抬明年婚宴2成業績。

台北喜來登宴會廳資深協理李邦媛表示，飯店今年邁入第20個年頭、承辦過多次政商名流婚宴、年平均舉辦300場以上的婚禮。因疫情影響大型婚禮需求式微，新人改走向個性化主題婚禮，其中以受宮廷劇熱播與明星婚禮影響的中式婚禮蔚為熱潮。看好疫後婚宴市場正成長態勢，雖宴客規模縮小但客單價提升，新人更願意投注費用在籌辦婚禮，飯店趁勢首度推出「囍緣 花嫁」頂級婚宴方案每桌35,000元起，整合館內資源優勢以米其林餐飲團隊規劃喜宴菜色、大師級食材藝術家黃銘波主廚設計囍字冰雕雞尾酒與精工果雕、寒舍花譜打造花藝布置外，更與經驗豐富的成家專業婚顧團隊合作，針對新人的預算及呈現推薦嫁紗、婚攝、錄影等最適合的品牌商，並提供市場行情諮詢與禮俗引導等多項服務，協助新人簡化資訊收集、輕鬆梳理婚禮事，期能影響2023年婚宴業績成長。

現代婚禮主題多樣，新人追求個性化體驗，近年以跳脫白紗西裝、穿著鳳冠霞披的中國風婚禮成為許多人的心頭好。台北喜來登與婚宴第一品牌新娘物語攜手合作於本週日舉辦新中式婚體日，結合自身場地新東方風格優勢，由專人帶領參觀各式婚禮場地包含以中式花卉、精工冰雕全新佈置的廣闊宴會廳、風格雅緻適合文定迎娶的多功能廳，也將首次揭開收藏眾多古董的「喜來登中國套房」神秘面紗，讓新人可依照宴客需求選擇不同場地，席間亦可品嚐全新規劃的米其林喜宴料理。

賓客當日亦可體驗到手工龍鳳褂婚服、精緻妝髮及金飾珠寶佩戴，擁有十五年業界經驗「成家婚禮顧問」則會詳細講解文定迎娶禮俗，也可參與知名花藝佈置「TIGER WEDDING」帶領的新娘捧花製作活動。參加的每對新人還有機會抽中萬元住宿券及餐券各種大獎，最後再帶著融合新式中國元素製作漢式糕點的喜餅品牌「皇樓」所準備的伴手禮回家，身入其境體驗完整流程並滿載而歸，也能提前為喜愛的婚禮做更詳盡的規畫。

台北喜來登擁有近千坪的宴會空間及超過三十年經驗的廚藝團隊，全新「囍緣 花嫁」婚宴專案中將備受長輩重視的菜色特別由主廚精心規劃，迎賓頭盤將米其林二星請客樓六道功夫小菜大器集合，開桌就令人驚艷，展現精緻刀工的魚卵黃桃山藥麵、鹹香酥脆的瓜仁丁香、鮮美彈牙的芥末低烹海中卷、蘋果烏魚子、藤椒油雞與涼拌雲耳絲瓜，入席便感受主人家的熱情款待。米其林推薦的「蘋果木燻牛肋排」亦在菜色中嚐的到，入口即化的牛肋排以蒸、烤、燻等複雜工序處理、口感軟嫩不油膩，餘韻無窮的好滋味。以及選用日本越光米入饌的「酒香麻油雞煨飯」小農黑麻油與純正米酒煨煮米飯軟糯入味，高雅取代油膩感較重的傳統米糕料理。

「囍緣 花嫁」婚宴專案並包括有寒舍花譜團隊以當季花卉佈置場地，寵愛禮遇包含精緻新人餐點、專屬婚宴管家、特製位上禮等。桌數達 10 桌以上，再享成家婚禮企劃團隊統籌諮詢、婚禮主持人服務、祝福物語簽到版及主管客房住宿一晚等，飯店加碼再贈由成家婚禮顧問推薦的婚禮攝影、佈置、錄影及禮俗引導等口碑廠商的萬元折價優惠，訂購越多桌回饋越多，輕鬆成就夢幻婚禮。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒】