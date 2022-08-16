台南市七股科技工業區去年底動土，預計今年9月底可開始提供廠商建廠，全區預定2027年全數完工。「期待很久了！」當地里長指出，七股科技工業區規畫蘊釀了20多年，去年終於順利動工，居民期待能帶動地方發展和增加工作機會，讓台南海線整個活絡起來。

台南市政府為帶動沿海發展，於台糖三股農場開發七股科技工業區，這塊基地原是一大片甘蔗田，周邊為漁村聚落，七股科工區開發後，除了增加地方就業機會，且因鄰近漁業生產區，可吸引冷鏈加工業者進駐設廠，就近收購水產品。

市府經發局指出，七股科工區鄰近台17線及台61線，距南科車程約25分鐘、台南科技工業區約10分鐘，開發總面積達141.34公頃，除滿足上中下游的產業需求，並兼顧七股地區農漁食品製造等特色產業發展。

七股科技工業區截至目前已完成先期環保設施建置，預計下個月底可交付第1期整地工程中的第1筆土地，2024年完成第1期之道路及管線工程，第2期預計於2025年底完成相關工程，全區將於2027年10月前完工。

市府經發局提到，七股科工區位於當地排水末梢低窪地區，因此有規畫施作滯洪池，避免影響當地排水，希望未來科工區不是一個封閉環境，而是能讓滯洪池周邊兼具遊憩功能，成為居民散步運動的好去處。

台南市長黃偉哲表示，愈新的工業區愈要符合綠能、碳排量及汙染排放少等更嚴格的標準，希望將來園區發展方向，和傳統工業區有所區隔，成為輔助南科和沙崙綠能科學城的產業基地。