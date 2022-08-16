台北市議員王鴻薇痛批國安局長陳明通辭教職保官職。（台北市議員王鴻薇提供）

前新竹市長林智堅被台大認定論文嚴重抄襲，其指導老師、國安局長陳明通也遭受批評，而今（16）日傳出陳以國安危機事務繁忙為由，下學期起不再於台大兼課。台北市議員王鴻薇即開炮，陳顯然是想辭教職來保官職，且他讓學生、台大、民進黨都不安，「這是國安局長嗎？應該是不安局長吧。」

王鴻薇表示，陳明通傳出向台大請辭教職，簡直是畏罪潛逃，因王鴻薇日前即向教育部以及台大檢舉陳違反學術倫理以及涉嫌學術詐欺，陳明通的畏罪潛逃，恐讓此事不了了之，因此王鴻薇也呼籲台大務必完成調查，並把處理過程公諸於世，以昭公信。

王鴻薇炮轟，陳明通稱台海局勢嚴峻，擔任國安局長的他公務繁忙無法兼顧教學，這個說法真的很可笑，顯然是想辭教職來保官職，王也大酸，有這樣那麼愛做官的人很少見。王鴻薇再補充，當初林智堅的論文抄襲案，適逢美國眾議院議長裴洛西訪台期間，當時台海關係緊張，國安危機一觸即發，但陳明通卻有時間，三番兩次幫林智堅寫聲明稿脫罪，現在卻說要忙國安危機所以請辭教職，說詞前後矛盾。

王鴻薇最後大酸，陳明通的作為使得自己學生不安、台大不安、民進黨不安，「這樣是國安局長嗎？是不安局長吧」，並奉勸陳明通趕快請辭國安局長，不要戀棧官位，好好面對教育部及台大的違反學術倫理還有進行學術詐欺調查，這才是負責任表現。