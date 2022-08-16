朴恩斌受訪時不忘帶著劇中最愛的鯨魚。（Netflix提供）

朴恩斌開心自拍問候粉絲。（Netflix提供）

韓劇《非常律師禹英禑》本週將完結，女主角朴恩斌日前透過Netflix和台灣觀眾問候，得知《非》劇在台灣也造成一波追劇熱潮，她直呼打從心裡感謝台灣粉絲的支持，尤其在該劇獲得Netflix本日台灣Top10節目冠軍後，粉絲還傳祝賀訊息及花束給朴恩斌，讓她對於自己在台灣的人氣「超級有感」。

朴恩斌也提到自己曾在2016年因為拍戲前往台灣，得知在台灣也有支持自己的粉絲並且持續為她加油相當開心，還提到來台拍戲期間，粉絲送的奶茶讓她驚艷不已，「怎麼會有這麼好喝的飲料」，回到首爾後還因為實在太難忘，特別前往在首爾專賣海外飲料的店尋找最愛的味道，但都找不到一樣的美味，也讓朴決定若有機會再來台灣，一定要挑戰各家賣的各種奶茶好好回味。

她在劇裡飾演自閉症天才律師，每次講到相關法律條文速度又快又順，讓觀眾看了相當佩服，被問到背台詞有無秘訣時，朴恩斌自認是很會背台詞的人，只是這次的台詞量真的很多，且必須背到很流暢才行所以壓力很大，每天都是以考試的心情去背台詞。並坦言演到第4集，為了劇中好友「董格拉米」父親與其兄弟之間的家產官司時可說是遇到最大難關，但也是在這之後才更掌握到是怎樣的感覺，之後在準備角色時功課也準備得更徹底。

另外，該劇帶給觀眾療癒，被問到私下的療癒方式是什麼時，朴恩斌竟爆笑答覆沒工作時最喜歡做的就是「什麼事情都不做」，讓自己靜靜待著就是獲得療癒的最好方式。《非常律師禹英禑》將於本週三、四晚上9點半在Netflix播出精彩完結篇。