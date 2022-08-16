中秋節倒數不到一個月，相關禮盒商品買氣越來越熱絡。六福旅遊集團今年推出的禮盒商品中，除具有創意流心及酥心口感的「六福皇宮四大美人蝶舞韶景中秋禮盒」，以及創意黑松露口味的「六福客棧酥皮月餅禮盒」，為再加碼推出來自新竹峨眉 50年老欉的文旦禮盒，熱賣風潮也將促今年中秋檔期禮盒業績再成長。

每到中秋節，除了必吃月餅及烤肉外，當然少不了美味又解膩的文旦(柚子)，並且內行人都知道從老欉採收下來的文旦比較好吃。

六福旅遊集團特別加碼推出50年老欉文旦禮盒，看好新竹峨眉具備環山淨水、土質肥沃、充足日曬等優渥條件，支持在地小農及生態保護，直接與產地合作，挑選當地樹齡高達50年的老欉柚樹，採生態農法耕作、友善不噴灑農藥，結成的文旦果肉細嫩、香嫩多汁，甜度高達13度以上，香氣十足，全程人工採摘、包裝，嚴格把關文旦品質，送禮自用兩相宜。

六福旅遊集團今年推出的「六福皇宮四大美人蝶舞韶景中秋禮盒」及「六福客棧酥皮月餅禮盒」最受市場歡迎。「六福皇宮四大美人蝶舞韶景中秋禮盒」內含奶黃、芝麻、拿鐵、紫薯等4款風味獨具的流心月餅，還有包種茶酥、蜜香紅茶酥，新奇的特殊口感令人想買來品嚐。

集合西式創意及中式傳統的「六福客棧酥皮月餅禮盒」，除經典不敗的「烏豆沙蛋黃酥」外，創意口味的「黑松露奶黃酥」將法式頂級鮮奶油、義大利黑松露與鹹香奶黃内餡創意結合，綿密細緻的口感，散發出陣陣松露的獨特濃郁香氣，只要吃過都念念不忘的好味道。