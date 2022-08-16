吳奇隆與劉詩詩過去因合作《步步驚心》假戲真做，2015年完婚，3年前生下一子，今年2月被瘋傳婚變，兩人不久便發聲明駁斥。最近有八卦媒體拍到兩人罕見同框，可見他們出現在橫店一前一後快走，吳奇隆走在前方，進入大樓時並未特別注意到後頭的劉詩詩，害老婆差點被門撞到，引來粉絲批評：「已經看到結局了」、「好無語啊，後面就算是個陌生人也會幫忙按住門」。

吳奇隆與劉詩詩挺過17年的年紀差，7年前戀情開花結果在峇里島舉行世紀婚禮，今年2月遭暗指婚姻亮紅燈，還傳男方和工作人員過從甚密，引來吳奇隆與劉詩詩共同發聲，直言：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」。

吳奇隆、劉詩詩被拍出現橫店。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

而先前台灣狗仔葛斯齊因爆料汪小菲的緋聞一炮而紅，在直播時有網友好奇求證他吳奇隆與劉詩詩的婚姻現況？他表示「隆詩」沒離婚，自己跟了他們很久，要網友別相信謠言。後來吳奇隆與劉詩詩又被拍現身橫店排隊做核酸篩檢，可見感情確實依舊穩定。

吳奇隆走在前方，劉詩詩差點被門夾到。（圖／翻攝自微博）

據《搜狐娛樂》報導，最近再度於橫店直擊吳奇隆夫妻上街，兩人打扮輕鬆但並未牽手，劉詩詩跟在老公後方一起快走並滑手機，之後兩人一前一後進了公寓大樓，然而吳奇隆進門時並未特別關心後方的太太，讓劉詩詩差點不慎被門夾到，對此，網友回說：「私生活不關心，劉詩詩現在飛敦煌拍攝一念關山去了」、「開這種門，我平時都會注意一下，後面有沒有人」、「陌生人都會擋一下的吧，基本禮儀」、「姐寶差點被夾」、「替詩詩不值」。