摩根士丹利首席亞洲經濟學家Chetan Ahya接受媒體訪問時表示，與美國和歐洲等其他主要經濟體相比，亞洲的通膨率已經到頂。

Ahya表示，亞洲的通膨絕對已經到頂，數據已表明這一點。更重要的是，我們認為之後你應該注意的是通膨下行的風險。

他表示，亞洲的平均通膨率在達到5.5%時已經到頂，現在已經從該高峰下滑約0.5個百分點。相較之下，美國通膨率在9%到頂，而歐洲通膨率的頂峰約在8.5%和9%。亞洲幾乎沒有需求過熱的跡象，尤其是因為大多數亞洲國家的經濟增長仍然低於疫前水準。

Ahya表示；「我會這樣描述亞洲復甦的狀況，即大多數經濟體處於周期的中間。這是我們認為通膨將得到控制、央行不必將政策利率推升到具高度限制性的水準」。

上周泰國央行總裁Sethaput Suthiwartnarueput表示，該央行「不需要英雄式的大幅升息」，因為泰國經濟要到年底才會恢復到疫前水準。

該摩根士丹利經濟學家並表示，對貨物商品的需求是驅動全球通膨的關鍵因素，尤其是在亞洲。由於之前美國爆發新冠疫情，對貨物的需求呈爆炸式增長，導致供需失衡，但現在這一切都正在復原，需求正在下滑。

隨著供應鏈持續改善和庫存增加，摩根士丹利預期未來幾個月對貨物商品的需求將萎縮。此外，Ahya表示，和美國不同，亞洲的勞動力市場並未吃緊，這也有助於該地區抑制通膨壓力。

但儘管亞洲的通膨情勢似乎相對可控，但摩根士丹利表示，該地區的出口前景依然疲弱，「實際出口額和出口量的年成長率已經減速到1%～3%左右」。

以往該地區的出口動輒約以百分之十幾的速度增長，這也不過是一年前的事。Ahya表示，我們已經看到亞洲地區的出口增長大幅減速，且我們認為該地區的商品出口前景看起來並不樂觀。