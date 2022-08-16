澎湃新聞報導，重慶市城口縣水利局局長馮躍16日透露，今年7月以來，城口縣發生連晴高溫天氣，高溫日數達9天，較常年同期偏多8天，為1958年以來最多，創64年來之最。縣城供水水源三合水庫蓄水量47.39萬立方，蓄水率26％，僅能滿足縣城人口10天左右用水需求。城口縣將於20日啟用備用水源羊耳壩水庫，該水庫儲備水源有200萬立方。

報導稱，今年以來，城口縣降雨量共415.8mm，占同期平均降雨量的58％，氣象乾旱偏重。全縣水庫水位均低於正常蓄水位以下11.8m—24.22m；縣城供水水源三合水庫蓄水量47.39萬立方，僅能滿足縣城人口10天左右的用水需求。同時，農村供水保障不足，普遍存在水源減小導致農村供水量減小或不足的情況，影響農村供水人口約4萬餘人。目前仍有葛城街道、巴山鎮、修齊鎮、坪壩鎮、廟壩鎮、雙河鄉、龍田鄉等7個鄉鎮街道約9300餘人農村飲水安全難以充分保障，特別是巴山鎮、坪壩鎮、龍田鄉等鄉鎮部分地區水源幾乎完全乾枯，約400餘人需通過送水方式保障生活。

城口縣委宣傳部視訊帳號「城口發布」13日發布視訊，號召城口人民「節約用水、迫在眉睫」。

城口縣水利局稱，對農村飲水水源保護情況、工程運行管理情況和問題整改情況分片區進行全面排查，並建立重點地區供水保障動態排查整治機制，充分依靠村級基層組織，落實人員，強化運行管護、處置問題，抓實蓄水保水、節水調度和應急送水等供水工作，保障群眾基本生活需求。

缺水農村地區均採取分時供水、錯峰供水、片區供水等方式，科學調度有限水源，確保不出現長時間、大面積停水問題，保障群眾基本生活用水需求。

另一方面，積極組織幹部群眾尋找備用水源、應急水源，並立即落實工程措施並規範消毒，確保群眾安全用水。要求除巴山水庫外的水庫全部停止發電及生態流量泄放，最大限度保證水庫蓄水，保障全縣城鄉飲水安全。

澎湃新聞報導，從城口縣水利局瞭解到，受高溫乾旱天氣影響，該縣農業產業受災較重，根據五個自動土壤水分觀測站監測結果顯示，該縣土壤中度缺墒。農業受災面積約1.8萬畝，直接經濟損失約1100多萬元人民幣。