雲林縣東勢鄉閒置水塔，地方規畫打造UFO造型打卡景點。（張健福提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣東勢鄉鄉長參選人張健福，推出首波政見，規畫將安南村閒置數十年的自來水塔，整修為UFO造型打卡景點，張健福16日表示東勢鄉要注入新元素，讓舊空間創造出新價值，創造更多新可能，才能持續活化地方，水塔整修是個起點，未來還會陸續推出更多地方建設相關政見。

張健福曾擔任縣議員，2018年由民進黨提名參選東勢鄉長，挑戰尋求連任的林維戊未果，此次捲土重來，強調東勢鄉要改變才能進步，要如何發展要大家共同努力，此次推出一系列政見，就是希望給想要改變的鄉民一個願景，共同打造進步的家鄉。

張健福表示，鄉內安南村有1座荒廢許久的自來水塔，他認為可以加以活化成為特色打卡景點，因此與競選團隊、地方民眾集思廣益，以幽浮為主題，設計安南自來水塔「UFO打卡特區」，讓水塔透過造型、燈光，成為1處充滿想像空間的新景點。

「UFO打卡特區」計畫將水塔打造成1座大型幽浮，上方裝設太陽能板，利用白天產生的電源，晚上發出各種光芒，有如外星人基地，不僅是地方的夜間大型照明設施，更是最有特色的新地標。

張健福說，東勢鄉以農業為主，缺乏特色景點，他希望打造1村1特色，藉由廢棄空間再利用，讓舊空間創造出新價值；提升環境品質，讓雜草叢生的地方更活化；結合現代科技再升級，創造出更多新可能。

張健福指出，東勢鄉目前人口數僅1萬3800人，全縣20鄉鎮排名倒數第二，僅贏過褒忠鄉，褒忠鄉已規畫上百公頃的農業機械科技園區，東勢鄉卻沒有大型園區，未來他將爭取設置農業生技園區，創造就業機會吸引年輕人返鄉。