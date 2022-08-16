基隆水情吃緊，經濟部水利署今表示，已協調台北自來水事業處支援汐止地區每日8.5萬噸以上，同時今日調派抽水機組至貢寮堰增抽水源。另外，該署也正評估基隆河增取伏流水及地下水井等水源、設置臨時海淡機組可行性，動員各管道資源，力求延長新山水庫供水期程。

基隆地區7月起進入枯水期，新山水庫8月截至15日，累積降雨量為34.5毫米，僅近十年同期平均38％。今（16）日上午8時，蓄水量為507.8萬噸，蓄水率約51％，更較近十年平均蓄水量少281萬噸。

水利署表示，依中央氣象局預報，未來兩周仍受太平洋高壓影響，降雨訊號微弱，考量後續降雨不確定性，北區水資源局成立緊急應變小組，協調台北市政府的北水處支援汐止地區每日8.5萬噸以上，同時調派抽水機組至貢寮堰。

另由該署相關單位評估基隆河增取水源，如伏流水及地下水井等，及設置臨時海淡機組可行性。該署認為，基隆地區例年都自中秋節後整體水情逐漸轉佳，會密切監控水庫及河川流量情資。