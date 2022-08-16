行政院長蘇貞昌今與嘉義縣長翁章梁、教育部長潘文忠、立委陳明文前往嘉義縣番路鄉民和國小，實地瞭解中央廚房日運作流程及配套措施，也參觀學校菜園。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁、教育部長潘文忠、立委陳明文等人一同品嘗88營養午餐。（呂妍庭攝）

嘉義縣番路鄉民和國小學童開心品嘗88營養午餐。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌親自體驗民和國小的自然生態。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌今與嘉義縣長翁章梁、教育部長潘文忠、立委陳明文前往嘉義縣番路鄉民和國小，實地瞭解中央廚房日運作流程及配套措施，蘇貞昌特別感謝教育部打破過去的不平等、缺憾，透過中央廚房機制照顧偏鄉的孩子，尤其導入溫控、運送追蹤等軟體，把科技用在成長過程的孩子身上，蘇高聲向家長報告「孩子的營養午餐已準備周到」。

為讓偏鄉學童享有與都會區學童同等的飲食照顧，行政院去年4月1日宣布由教育部與行政院農業委員會合作，偕同各地方政府攜手執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，由教育部組成工程專業輔導團隊，建置以人為本的現代化中央廚房，除統一軟硬體管理，食材採購也更具經濟規模，可穩定及保障學校午餐供餐品質，同時兼顧在地多元，減輕行政負擔。

今行政院舉行學校午餐廚房政策全國記者會，嘉義縣民和國小從全國123個中央廚房中脫穎而出，成為全國推動中央廚房政策記者會典範學校，蘇貞昌說自己貧窮出身，知道貧窮是怎麼一回事，孩子不能選擇自己的家庭，但出生在不一同縣市，政府有責任讓每個孩子在青春年少時，對政府有好印象，對國家有信心，國家更應該用全國力量，讓孩子在成長過程不會輸在起跑線上。

蘇貞昌特別感謝潘文忠，說他從事教育40年，看遍學校的辛苦，現帶全國校長、老師、各地教育局處一起打破過去的不平等，在行政院支持下，實施跑道換新、班班有冷氣、生生有平板，甚至是營養午餐中央廚房等政策「值得了」。

蘇貞昌說，在政府支持下，共有1312所偏鄉學校、24萬孩子營養午餐獲改善，現一餐成本62元，加上成功大學團隊設計的軟體，在運送餐車上，包括湯桶、餐桶的溫度，甚至路線都全面掌握，且111學年度開學到放寒假共88餐，菜單都規畫好，清清楚楚，強調這些都是行政效率的展現。

教育部表示，專案也補助廚工、營養師等廚勤人員薪資及生食、熟食運輸費，並同步強化升級送餐措施，包含保溫餐，湯桶等容器、人員制服、溫度監控裝置等配套措施，將人力及運送事宜都一併規畫到位，此外今年5月1日起學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，補助更是由每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元，整體計畫納入1300餘校，投入超過60億元，讓參與偏鄉學校中央廚房計畫的學生每餐能夠吃到62元的菜色。

翁章梁代表全台各縣市123所新建、擴建中央廚房學校，感謝蘇貞昌為讓偏鄉學童的營養午餐吃得更好，投入63.1億元，在全國各縣市新建及擴建123個中央廚房，並規畫食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，還設計88天午餐菜單，讓學童每餐成本提升至62元。

而嘉義縣政府為了全力支持本計畫案，特別組成嘉義縣中央廚房新建擴建輔導小組，由翁章梁親自擔任召集人，整合教育處、建設處、經發處、水利處等跨部會單位，再配合國教署、成大輔導團隊，共同協助15所中央廚房學校完成此重大使命，大部分學校均能如期於8月23日開學日正式運作上路。