前副總統呂秀蓮目前正在居家隔離，今以直播方式分享日前赴韓參加國際會議時提到，戰爭腳步已在門口，在全世界關心台灣安危時，國安局長竟然爆發論文作假風波，這是很危險的。

呂秀蓮日前獲邀參加在韓國首爾舉辦「2022國際領袖會議」，她發表「台灣不是下一個烏克蘭」演說，返國後，呂秀蓮利用居家隔離期間，在臉書直播與大家分享。

呂秀蓮說，這幾年，台灣人民除了乖乖戴口罩，但是對政府，卻沒有要求，有所不滿也懶得說，「但在全世界關心我們安危時，我們竟然爆發爆發論文作假風波，居然還是國安局長」。

她說，國安局長身為台大教授，成為風暴中心，這是很危險的事。執政黨掌握權力時，更要堅持原則，不要為了奪取、鞏固權力，而忽視了道德。

她說，這場選戰中，人民道德意識開始升高，當人民開始要求有權力者道德水準更高時，代表國家是很有希望，台灣非常珍愛、期待後代子孫更好，道德是最重要。「道德是基於人性，學術是道德的一環，看到學術淪喪，看起來是兩黨都有的事」。

她表示，這次沒有參與選舉但身居高官的人，是否也要嚴格接受檢驗？因為這是台灣價值的一部分，但是遺憾，台灣面臨道德崩潰、外敵入侵，絕對不能太輕鬆。