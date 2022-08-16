柬埔寨詐騙事件頻傳，連日來媒體跟政府已曝光多起相關案件示警 ，一名網友日前在家庭群組拋下震撼彈，揚言「下個月要去柬埔寨」，此話一出讓媽媽嚇壞，沒想到幕後的原因卻讓上千網友笑翻，直說「麥鬧啊」。

原PO在「爆廢公社」中發出一張家庭Line群的對話截圖，圖中可見，他邀請家人「23日晚上吃飯好嗎？」不料過了一天後，群組中的其他四人全都已讀訊息，竟只有一人回覆「+1」，原PO不死心地追問，「改22日晚上的話你們可以嗎？」又等了將近一小時，仍然無人回應。

原PO受夠了習慣已讀不回的父母，揚言「我下個月要去柬埔寨」，結果訊息傳出不到2分鐘，媽媽馬上回覆表示能赴約吃飯，還直說「別嚇人」。

網友邀家人聚餐，卻只有一人回應，他開玩笑說：「下個月要去柬埔寨」，媽媽馬上跳出來說話。（圖／取自爆料公社）

貼文曝光吸引上千網友朝聖，有人笑說「是要去吃最後的晚餐嗎？」、「柬埔寨已經變地獄梗了」、「麥鬧啦XD不可以嚇爸爸媽媽」、「超好笑，苦苦相逼」、「這孩子懂事了，會減輕家裡負擔了」。

這篇貼文也讓許多傳訊息被父母忽視的子女深有所感，紛紛留言，「我媽原本也不回我訊息，但是當小兒子出生後，每天都會視訊」、「我爸也不愛回我簡訊，不知道是什麼症頭」、「至少還會回，我媽都不讀，除非直接電話打過去掛掉，才願意看訊息」。