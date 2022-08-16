金門星光節重點單元之一「與恐龍的奇幻探險」帶領遊客穿越時空回到從前。（金門縣府觀光處提供）

無人機再出現金門太湖上空，這回不是來自對岸大陸，而是西洪營區星光節的重頭戲，中秋連假將有600架次掠過天際，以繽紛燦爛的3D圖案解放金門夜空，壯觀、亮麗畫面精彩可期。

縣府觀光處說明，無人機展演日期敲定中秋連假9月8日、9日、10日與16日、17日、23日、24日、30日，每天晚上9時。展演主題分為「星際迷航」及「金門城市榮譽感」2大單元。觀賞攻略建議，19：30先到星光節會場展開與恐龍的奇幻探險，隨後再到太湖湖畔漫步看星星，緊接在無人機燈光秀中共度浪漫夜晚。

丁健剛處長表示，本次執行演出的技術團隊是由操刀今年「國慶日」無人機展演的臺灣希望創新擔綱，展演規格為國家級，透過夜空中最耀眼的點點繁星，傳達出金門獨有特色及觀光魅力壯麗圖騰。另由SONY集團旗下音樂製作團隊創作專屬配樂，帶給大家高水準的聽覺與視覺饗宴。

金門星光節展至9月30日，每日17：30-21：00。無人機燈光秀最佳觀賞位置在金湖鎮太湖周邊。相關資訊可上「2022金門星光節」官網查詢。