柬埔寨詐騙徵才相關案件，受害者被騙到當地成為「豬仔」，或被逼做非法工作，或遭虐待甚至摘除器官，如今受害台人難以計數，造成台灣社會人心惶惶，徵信業者「砲哥」近日在節目上爆料，某女星老公就是柬緬泰詐騙集團首腦，之後更進一步起底女方特徵，演出過許多偶像劇「大街小巷都知名」。

徵信業者「砲哥」早前在節目《這！不是新聞》中爆料，詐騙集團手法會「滾動式調整」，過去是利用人們想撈金圓夢的心理，直接招人到柬埔寨，如今較多是跟人蛇集團合作，讓人先到泰國報到，在帶他們到享樂的場所繞繞以取得信任，之後再洗腦受害者配合，完成詐騙手續，事後會直接告知要做詐騙等非法工作，如果受害者不服從，詐騙集團會果斷「止血」將之多次轉賣，剝個幾層皮後再贖回，吃定台灣人必定會付贖金這個特點。

砲哥進一步透露，如今人們起了警覺，都不敢去柬埔寨，詐騙集團跟著應變，人們現在都被騙去泰國，反倒如今東南亞詐騙都集中在該地，更爆出某女藝人的老公，過去就是做人蛇集團出身，擁有人脈，如今轉到柬緬泰做詐騙集團，手法熟練高超，在當地是數一數二的「大桶仔(大規模詐騙集團)」，更不諱言很多搞詐騙的人力都是台灣出身，讓台灣有了詐騙王國臭名。

據《東森新聞》報導，砲哥進一步透露該女星的特徵背景，表示該女星是戲劇掛，出道超過20年，年輕時拍了許多青春偶像劇，這些作品都相當走紅，是「大街小巷都知名」的程度，而她的老公不只有人蛇集團背景，還會用虛擬貨幣幫同行洗錢，以賺取暴利，手法高明，是詐騙集團中的首腦級人物。