浙江省氣象服務中心官方微博「@浙江天氣」 16日發布消息：「又破紀錄：今天杭州最低氣溫31.3℃，打破了最高低溫紀錄——原紀錄30.7℃，2010年7月3日。」澎湃新聞報導，從浙江省氣象部門了解到，11～15日，杭州已連續5天最高氣溫過40℃，其中14日41.8℃，破了有連續氣象觀測記錄以來的最高氣溫歷史極值，原紀錄為41.6℃，出現在2013年8月9日。16日，杭州又破了最高「低溫紀錄」。

不僅杭州，16日浙江省還有多個氣象監測站點的最高低溫紀錄被打破：富陽（30.9℃）、嘉善（30.9℃）、蕭山（31.4℃）、淳安（29.2℃）、蘭溪（31.2℃）。

氣象部門數據顯示，16日10時不到，杭州已突破35℃高溫線——7月20日以來，杭州已連續出現28日的高溫天，刷新此前的連續高溫日數最長紀錄（26天）。

澎湃新聞從杭州市氣象台了解到，出梅以來杭州氣溫異常偏高，降水明顯偏少，已出現區域性氣象乾旱。6月26日至8月14日全市平均氣溫31.5℃，較常年同期（28.8℃）偏高2.7℃；全市平均降水量158毫米，較常年同期（307毫米）偏少48％。據《錢江晚報》16日報導，因高溫天氣持續，杭州九溪景區部分流域水量減少，溪底石塊裸露。

15日起已進入「末伏」，但浙江氣象部門預測，受副熱帶高壓控制，近期仍以晴熱高溫天氣為主，16～17日浙西北地方將有雷陣雨，高溫強度略有緩和，18日起高溫天再度抬頭。