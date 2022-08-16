FOODHOOD苗林選品攜手知名設計師聶永真以「拌麵新美」概念推出「橫濱中華街担担麵」，以熱銷的「半生麵」延伸出日本人氣料理「橫濱中華街担担麵」，除了採用日本麵粉、胡麻油、芝麻等好食材之外，更邀請喜愛吃各式乾拌麵的 「永真急制」 聶永真設計，帶來好看、好吃的拌麵新儀式感。

「橫濱中華担担麵」挑戰拌麵口感，媲美生麵條的新鮮彈力，以日本麵粉製作、保有黃金比例水分、製程耗工費時的半生麵為主角，搭配以日本胡麻油、台灣朝天椒、頂級大紅袍、青花椒等素材製作的担担麵醬，麵條Q感出眾，半圓形切面更容易吸附醬汁，每一口都充滿富有層次的麻、香、辣，正適合現在以辣治熱的消暑爽快。

吃麵不用等好久，只需快煮3分鐘便能上桌，畫龍點睛的秘製小滷蛋與日本金芝麻粒，滿足乾麵搭小菜的慾望標配感。聶永真表示，「橫濱中華担担麵」的設計理念來自於這份担担麵本身的味覺體驗，氣質優雅、味道很有層次，同時吃得出職人講究的精神。半生麵的高級感、調理包多層次的味道，還有秘製滷蛋，好像是餐館裡老饕才知道的隱藏料理，難以想像是在家可以煮出來的味道。

「橫濱中華担担麵」結合攝影素材及抽象化的圖像，在內外包裝上展現細節，以漸層圖形為主視覺，展現溫潤與層次感，半透明的包裝上疊透著「半生麵」的漂亮麵體，上半度設計簡潔素雅，裝飾型車線則暗示精心製作的職人精神，拆開車線時更有拆禮物一般的趣味互動。台灣拌麵市場成熟多元，百花齊放，設計師試著讓設計密度高的包裝看起來不費力而優雅，並能在貨架上展現不同表情，展現不一樣的年輕氣息。

沉穩、半霧面外包裝具有神秘感，又能一窺主角半生麵細節；漸層設計象徵會呼吸的半生麵；材質、手感、小到營養標示等文字細節處處呈現美感，無論在家饗宴、送禮、收藏都饒富質感與心意，為台灣美食書寫一波美學新篇章。