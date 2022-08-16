立法院副院長蔡其昌參選台中市長，今天下午會計師挺蔡其昌後援會在蔡的競選總部成立，也是蔡其昌參選以來首個後援會。蔡其昌表示，未來若我當選市長，這些會計師來做我的後盾，我們會把台中市的財政更好，會精打細算每筆錢，讓每筆錢都發揮最大的效益。

蔡其昌說，過去在立委任內，協助會計師解決很多困難，包括中央不合時宜的法規，我們都加以修正，蔡其昌會做事、能解決問題，也感謝會計師用實際行動、組成後援會來支持我。

今天下午約有近500位會計師前往蔡其昌競選總部相挺，會計師公會全聯會理事長黃奕睿致詞時說，跟其昌從小在清水就是鄰居，也是這個機緣，有很多法案都請蔡其昌來幫忙，這些年來我們無往不利，這次市長選舉我們終於有回報的機會。

黃奕睿指出，城市都是有進步也有改善的空間，從來不是躺著就可以辦到，台灣大道每天都塞車，捷運沒有開通就不會改善，蔡其昌也承諾市長4年要讓藍線動工；5月去波士頓也發現波士頓河岸很美，反觀台中河岸一片荒蕪，蔡其昌也承諾任內要營造台中30公里河岸景觀。

立委邱議瑩也到場相挺，邱議瑩說，請會計師們拿出專業評鑑這個候選人，若認為值得用心支持，請大家在後援會結束後發揮最大的力量去說服不認識、了解蔡其昌的人，加入我們的行列，加入改造台中的行列，做一個好市長，一定要有很強的執行力，感謝會計師率先成立蔡其昌後援會，讓台中真正變成行動派，用真實快速的執行力來改造台中。