國民黨北市長參選人蔣萬安端出公辦都更提出三角策略「早進場、擴量能、增彈性」，希望降低政府介入的都市更新意願90％門檻，加速公辦都更。黃珊珊今下午被問及此事，強調北市府沒有從90％才開始介入，而是從0％就開始設立工作坊，黃也強調，如果真的那麼關心，為什麼國民黨16年市長都做不到公辦都更？

蔣萬安今上午特別前往黃珊珊耕耘許久的台北市信維大樓與住戶搏感情，並拋出公辦都更的政策，而黃珊珊也在今下午踏入蔣萬安穩藍票倉松山區，出席防疫有功人員感恩頒獎典禮，黃會前受訪表示，台北市的公辦都更是市長柯文哲上任後才開始推動，並大酸若是大家都這麼關心，為什麼前兩任政府，國民黨16年的市長都做不到？也強調台北市政府不是從90％才開始介入，而是從0％就開始。

公辦都更首先要劃定很多都更單元，並設定很多都更工作站，像斯文里三期就是從零開始設工作站，一站一站開說明會去整合，柯市府這八年，都是選擇比較弱勢、複雜的產權，尤其是比較老舊的社區為先，黃珊珊最後表示，「我相信全國沒有其他縣市比台北市做得更好。」

而談起今上午蔣萬安直搗票倉，但信維大樓管委會主委廖廣志卻表示黃珊珊更常來，黃表示平常就要認真做，大家關心公辦都更都是好事，但如果不是斯文里三期完成，誰在做公辦都更？最後更大酸「國民黨16年的市長都做不到。」