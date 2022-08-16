新北市城鄉發展局近年為推動民眾自立改善社區生活空間，積極媒合社區規劃師駐地輔導，其中八里區大崁里為改善里內閒置空地與增加休憩空間，透過社區規劃師輔導與在地社區能量，以友善土地有機耕作方式綠化空間，在今(16)上午10時舉辦成果發表會，更取名為「愛善心田園」，未來不僅作為民眾交流的最佳處所之一，也讓小朋友自小培養環境保育的觀念。

大崁里長林秀眞在城鄉局及八里區公所的補助與協助下，認養閒置國有地進行整理，並在社區規劃師輔導下，以友善土地有機耕作方式綠化空間，打造成居民休憩、環境教育與交流的共享空間；她說表示，八里有讓民眾休憩的公園、亦有幾處觀光菜園，唯獨缺少一個同時能夠讓人交流又能寓教於樂的場地，若能將菜園、綠美化及公園三者的概念結合，定能同時達到這樣的效果。

她表示，與公所及社區規劃師多次討論後，決定打造多功能的公共空間，部分空間提供民眾認養種菜，另一部分空間種植喬木及設置座椅供民眾乘涼談心，另外現地也多處結合環保概念，除了運用山泉水做為水源外，未來更預計設置雨水撲滿作為灌溉使用。

城鄉局企劃建築科長陳以霖表示，本計畫現地原為荒煙蔓草，原本僅針對臨路5公尺的範圍進行綠美化，但是里長為了社區整體環境與提供里民運用，將原本5公尺，延伸至32公尺深，且現場經除草後，發現表土高低不均，有很大的高低落差，補助經費僅能提供場地整理，後續由里長與認養民眾投入心力，一磚一瓦自己動手挖掘、佈置，才呈現出現場的樣貌。

參與認養的黃小弟也表示，暑假在家只能滑滑手機很無聊，他沒事就會過來幫忙鬆土，澆水，看顧自己種的植物，看到自己種的波蘿蜜在豔陽下努力生長，心裡非常開心。

八里區區長陳炳仲指出，今天愛善心田園完工後，不僅有公園般的休憩空間，還有綠美化的環境，藉由認養菜園的方式，讓小朋友在認識各種蔬菜的同時能夠體會農民種菜的辛勞，進而達成綠化空間、環境教育及增進彼此之間的情感凝聚意識等多種效果，藉此強化社區發展。