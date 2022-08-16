近日《寰泰運動新聞》貼出一段南韓職棒球場花絮影片引發網友熱議。一名觀賽球迷見到前方啦啦隊女郎揮汗奮力跳舞加油時，頂著一身香汗休息時，竟拿扇子狂幫前面的啦啦隊正妹搧風，後方的老婆在現場直擊看不下去，當下鐵著臉把扇子沒收，畫面相當寫實，也引起網友們紛紛留言「這不是白目，什麼才叫做白目」。

老婆在後面看不下去，隨即把扇子沒收。(翻攝臉書寰泰運動新聞)

從電視轉播畫面中可看到，當該名球團啦啦隊正妹在球賽中途，低著頭並手拿小電風扇暫時休息時，而一名球迷大叔在後方狂幫她搧風，先遭到後方的老婆睜大眼狠瞪，儘管老婆帶著口罩，眼神卻充滿殺氣穿透力十足。

事實上，這其實是4年前影片，如今再度被挖出來重播，網友們紛紛留言表示，「他搧得不是美女，是老婆的自尊」、「這不是白目，什麼才叫做白目」、「這就是勇氣，你們只會嘴，而他做到了」、「終於找到男子生前的影片」。

但也有另一票網友回應，「大家都誤會了，其實是爸爸來看女兒」、「說不定是他女兒啊」。