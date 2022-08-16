為串連大坑、新社地區農特產品觀光資源，推廣在地農產，台中市北屯區大坑社區發展協會將於20日在北屯區新都生態公園，舉辦「大坑新社農產觀光特色推廣暨節能宣導活動」，主辦單位今（16日）邀請立委莊競程與市議員曾朝榮一起來推薦大坑、新社農特產品，也公布當天也將協助華山基金會募集發票做公益。

由台中市北屯區大坑社區發展協會主辦「大坑新社農產觀光特色推廣暨節能宣導活動」，將於20日下午3點至晚間8點，在北屯區新都生態公園登場，活動邀集大坑、新社兩地55家業者參與。

北屯區大坑社區發展協會理事長林士隆表示，20日的活動現場，除安排親子DIY活動、農特產市集、音樂晚會、摸彩活動、募集發票做公益，並有節能減碳宣導、有獎徵答，宛如一場小型嘉年華會，希望藉此提升大坑、新社農產知名度，拓展觀光旅遊及促進農產收益 。

市議員曾朝榮指出，大坑地區有竹筍、柑橘、文旦、文心蘭四大農產，新社農作物以枇杷、柑桔、葡萄、高接梨、甜柿、桃、香蕉、香菇、杏鮑 菇、文心蘭、香水百合、虎頭蘭、玫瑰及蝴蝶蘭等作物為大宗，農作物向來以品質優良聲譽卓越著稱。

莊競程說，為發展大坑地區觀光效益，他與曾朝榮爭取中央及市府配合款共上億元建設經費，包括大坑溪兩岸遊憩設施營造工程，大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程，以及大坑溪逢甲橋上游固床工修復補強工程。希望經由完善的導覽解說系統及大坑地區優選遊程，串聯周邊景點共同行銷，未來也計畫在光正橋旁福德祠辦理在地農夫市集。