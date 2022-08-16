吳姓老翁騎的腳踏車並未安裝燈光。（翻攝畫面）

老翁酒後騎腳踏車闖紅燈被撞死 汽車駕駛無肇責不起訴

吳姓老翁酒後騎腳踏自行車，今年1月22日零時行經士林區福華路、福國路路口，闖紅燈撞擊一台王姓汽車駕駛的左測後視鏡倒地，76歲吳翁顱內出血死亡，家屬依過失致死罪提告，士林地檢署檢察官依事故鑑定報告，認定王男並無肇事責任，依法予以不起訴。

吳翁發生車禍後，立即送醫搶救，並抽血檢驗，血液酒精濃度為每公合118毫克，換算呼氣濃度每公升0.56毫克，檢察官依路口監視器、行車記錄器，認定吳翁除了酒後騎車外，還有闖紅燈，未注意路口其他車輛駛入即駛入路口，腳踏車上也沒有裝燈光，吳翁肇事責任較大。

對造的汽車駕駛王男，汽車右側照後鏡被刮傷，老翁倒地後顱內出血，當天晚上10時許宣告不治，案經吳翁的兒子提告過失致死罪。

檢察官將事故報告送鑑定覆議會，報告書提及肇事主因是闖紅燈，至於事故是否與酒後騎車有關，鑑定報告並未明確指出。檢察官認定，已死亡的腳踏車騎士要負起事故責任，王男犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

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