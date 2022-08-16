英軍撤離阿富汗滿一周年，仍有許多為英國工作的阿富汗翻譯困在阿富汗，當中有人控告英國政府。

美軍與盟軍撤離阿富汗即將屆滿1周年，至今仍有許多過去為西方政府、公司工作的阿富汗人困在當地、無法離開，這些人吐露每天活在可能被塔利班報復的恐懼之下，生活比坐牢還慘，當中更有人直言後悔為西方工作。

曾為英國協會（British Council）工作2年、擔任兼職教師的阿瑪爾（Ammar）就是被困在阿富汗的其中一人，英國廣播公司（BBC）報導，他受訪時還須另外尋覓安全地點，擔心途中被塔利班攔下、發現身上的相關工作證明文件。

他說他過去除了教授英文，還教平等、多元、包容等英國文化，這些價值觀都被塔利班認定非法、不符合伊斯蘭教義，因此他們被視為罪犯，感受到威脅。

阿瑪爾是超過100名為英國協會工作的教師中的其中一人，他說之前曾被塔利班扣留，盤問是否曾為外國工作，所幸塔利班沒有發現任何證據，不過他相信事情還沒結束，「他們持續在留意我。」

受到塔利班統治一年的阿富汗。

諾麗雅（Nooria）是另一名為英國協會工作的教師，她說自2021年8月塔利班重新掌權以來，她就躲藏至今，無法自由行動，每次出門還要換裝，「壓力真的很大，比囚犯生活還慘。」

諾麗雅控訴英國協會歧視員工，當時只撤離辦公室員工，留下他們這群拋頭露面的老師，如今諾麗雅及其他老師只能透過英國「阿富汗公民重新安置計畫」（Afghan Citizens' Resettlement Scheme）申請撤離，不過至今只收到索引號碼。阿瑪爾無奈表示，可能只有一名老師被殺了，英國政府才會採取迫切行動。

美軍與盟軍撤離阿富汗即將屆滿1周年，仍有許多過去為西方政府、公司工作的阿富汗人困在當地。圖為2021年8月16日，大批阿富汗人聚集喀布爾機場等待撤離。（資料照／美聯社）

賈弗（Jaffer）曾擔任不同英國公司的資深顧問，協助英國政府的相關開發計畫在阿富汗執行，他也為美國政府擔任類似職位。

他說去年美軍撤離時，他收到英國通知前往喀布爾機場搭乘撤離專機，不料當天剛好發生自殺炸彈客攻擊事件，英國的撤離行動終止，賈弗與家人也沒趕上飛機。

他說過去一年來一共換了7個住所，收到3張塔利班政府的傳票，他曾因為壓力及震驚住院、無法入睡，醫院開了劑量最高的藥仍沒有效果，妻子也因此罹患憂鬱症，賈弗透露甚至不讓孩子們上學，擔心他們被認出。

他說已經透過英國阿富汗安置及援助政策（Afghan Relocation and Assistance Policy）申請撤離，但是至今同樣只收到案號，他顫抖地說：「我孩子們的未來會是什麼樣？我女兒不能學習，我對她寄予厚望，我的兒子們會變成極端份子嗎？我不斷問為什麼要讓他們到這個世界上，如果他們的未來就是長這樣，或許他們不應該活下來。」

諾麗雅說，她以前會對為英國政府工作感到驕傲，「但我現在後悔了，我希望我從未為他們工作，因為他們不重視我們的生命、我們的工作，而且殘忍地把我們拋下。」