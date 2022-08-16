台灣女足在俱樂部國際賽踏出了第一步！木蘭聯賽衛冕軍台中藍鯨16日靠「UU」蘇育萱梅開二度與「泰國隊長」席拉萬1射1傳，於亞洲女足俱樂部錦標賽3比2力克緬甸國立體院女足隊（ISPE WFC），旗開得勝，也拿下我國女足在俱樂部國際賽的歷史性首勝。

這場東亞區預賽首戰原訂15日進行，結果開賽第22分鐘因雷雨喊卡，保留至隔天復賽。結果恢復比賽僅7分鐘，藍鯨的席拉萬從左路吊中，ISPE門將Zu Latt Nadi將球拍出，蘇育萱先一步衝到門前7碼處右腳勁射破門，攻入我國在俱樂部國際賽的歷史性首球。

第33分鐘，席拉萬在左側禁區假動作過人後，起右腳射門打入右下角，不過藍鯨的兩球領先只維持了1分鐘，ISPE右路快攻傳中，Khin Marlar Tun門前鏟射破門，上半場藍鯨2比1領先ISPE。

換邊再戰，第57分鐘ISPE左路吊中，前鋒Shwe Yee Tun頭槌破門。所幸被扳平的藍鯨迅速還擊，第61分鐘席拉萬突入左側禁區後斜傳遠柱，Zu Latt Nadi飛撲攔截未果，蘇育萱趕在球出底線前轉身小角度打入空門，還順勢後翻滾了一圈，才起身與席拉萬慶祝這顆致勝進球。

本屆女足亞俱盃於10月進行冠軍戰，東亞區3隊僅取1隊與西亞區第1名爭后，藍鯨下役將於台灣時間21日晚間7時對決泰國亞洲研究學院女足隊（CAS）。藍鯨總教練呂桂花表示，對手今年在泰國女足聯賽保持全勝之姿，有多名球員被選進2022年東南亞錦標賽女足國家隊，更在賽前多招募兩名國家隊成員入陣，是個非常難對付的球隊。藍鯨也會趁後天CAS對決ISPE，現場考察對手虛實。