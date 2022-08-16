根據烏克蘭富比世專欄作家達岑科（Vladimir Datsenko）14日製作的資訊圖，他按月分析了西方援助的供應情況，發現儘管8月份部分系統略有增加，但許多類型的軍備供應量卻在逐步減少。
火砲贈與降幅最大，從4月的90門M777降至7月的0門，各類軍事裝備供應顯著減少，從每月200多台減少到6月和7月的0台，直升機和遠程飛彈系統的供應也大幅減少。
不過12日英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）才剛宣布將向烏克蘭提供另外三輛M270多管火箭發射系統以及其專用的火箭彈，交付準備已經就緒。迄今為止，英國已經贈與了烏克蘭3架 M270，火箭彈射程可達80公里。
此外，拉脫維亞也於15日贈與了2架Mi-17和2架Mi-2MSB直昇機，拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）表示：六個月前，拉脫維亞移交的刺針飛彈幫助烏克蘭軍隊阻止了俄羅斯的入侵。 現在，當烏克蘭士兵正在許多地方進行反擊時，我們捐贈的直升機將幫助開展軍事行動並拯救生命。
自6月中旬以來，美國和歐盟軍隊一直在抱怨由於援助基輔而導致自身防禦能力下降，至於供應下降的原因，可能是因爲西方能夠提供的軍備可能已經探底。
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