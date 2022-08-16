根據烏克蘭富比世專欄作家達岑科（Vladimir Datsenko）14日製作的資訊圖，他按月分析了西方援助的供應情況，發現儘管8月份部分系統略有增加，但許多類型的軍備供應量卻在逐步減少。

An interesting infographic was published by Forbes-Ukraine columnist Volodymyr Datsenko.

🤔 Runnin out of weapons or is Western support just declining? pic.twitter.com/xY3AyzUuP8 — DanBardak (@DanBardak) August 14, 2022

火砲贈與降幅最大，從4月的90門M777降至7月的0門，各類軍事裝備供應顯著減少，從每月200多台減少到6月和7月的0台，直升機和遠程飛彈系統的供應也大幅減少。

不過12日英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）才剛宣布將向烏克蘭提供另外三輛M270多管火箭發射系統以及其專用的火箭彈，交付準備已經就緒。迄今為止，英國已經贈與了烏克蘭3架 M270，火箭彈射程可達80公里。

UK promised, UK delivered! 🇺🇦🤝🇬🇧

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the 🇬🇧 people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this "replenishment" at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022

此外，拉脫維亞也於15日贈與了2架Mi-17和2架Mi-2MSB直昇機，拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）表示：六個月前，拉脫維亞移交的刺針飛彈幫助烏克蘭軍隊阻止了俄羅斯的入侵。 現在，當烏克蘭士兵正在許多地方進行反擊時，我們捐贈的直升機將幫助開展軍事行動並拯救生命。

The Ukrainian Air Force @KpsZSU has just received 4 helicopters donated by Latvia - soon to be included in the aviation fleet of the Ukrainian Army.



The West must support Ukraine until its entire territory is freed from the Russian occupation forces.

1/5 pic.twitter.com/hKlGRvcLsa — Artis Pabriks (@Pabriks) August 15, 2022

自6月中旬以來，美國和歐盟軍隊一直在抱怨由於援助基輔而導致自身防禦能力下降，至於供應下降的原因，可能是因爲西方能夠提供的軍備可能已經探底。