京城銀行在16日召開第二季法說會，並揭露最新的台股持股水位，現在已超過70億元，對於股市後市的看法，京城銀行董事長戴誠志在法說會上指出，除非再有類似像上海封城，或是美股有極大的回檔等意外因素，否則的話，台灣股市目前應該會維持在這個水準（萬五之上）不會再跌破上次的最低點。

戴誠志也表示，6月的股東大震盪，俄烏戰爭，上海封城是二大原因，造成消費力等各方面動盪不安，另外4月零售下滑，到6月通膨越來越明顯都是原因；戴誠志也表示，近來蘋果股票漲到170美元以上，有反映出美股走強的訊息，亦有可能是「提前反映」，因此，儘管台灣電子業的代工各方面在第四季並不被看好，但他認為台股的表現應可穩住在目前的水準，不會再跌破先前的最低點。

京城銀的台股持股部位在去年底約50億元，不過上半年持續加碼，對此京城銀也在法說會上指出，股票在上半70億左右，其中進損益表有60億，上半年增加很多，因此第三季台股股息收益相當可觀，戴誠志也在法說會上透露：「包括俄債的預期信用損失提存及台股投資的評價損失，在上半年已告一段落，下半年獲利將穩定成長，並希望能維持像去年所發放的現金股利水準（每股2.1元）！」

戴誠志也對先前宣布執行庫藏股政策指出，主要因為京城銀近幾年來增加4萬名股東，增加50％，都是社會中堅份子，希望能挑好公司存股，因此為了維護股東權益和股價才執行，由於台股應不會再跌破前波低點，且下半年獲利會更好，因此他認為，下半年應不會再有要再次執行庫藏股機會。

有媒體提問南部的房價最近滑落，會否影響京城銀的經營策略？對此戴誠志則回應，經濟活動，不能只看不動產，要看在地工作力的增加、消費力增加，薪水調高，所以他認為整個南部經濟動能很好，不能只看房價的變化。