櫃買中心16日表示，上櫃公司應於8月15日公告申報111年第2季財務報告共760家(不含申報期限為8月31日之第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司)，統計國內上櫃公司上半年營收約1兆3,201億元，年增1,086億元，增幅為9%；另稅前淨利1,649億元，年增251億元，增幅18%；顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長。

櫃買中心指出，國內上櫃公司111年上半年獲利較去年同期成長之公司有498家，約占國內上櫃公司66％，獲利成長金額前三大之產業分別為光電業、半導體業及其他。

在每股盈餘(EPS)方面，統計EPS超過10元之公司有19家，5元以上未達10元的公司有47家，2元以上未達5元之公司有185家，整體獲利國內上櫃公司共585家，約占國內上櫃公司之77%，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

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