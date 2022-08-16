1名人妻抱怨，老公從婚前所有開銷都要跟她均分，連結婚的聘金也要一人一半，甚至生完孩子坐月子的錢也要AA，她不爽直呼，奉勸千萬不要找那種什麼都要AA的男人，貼文一出，網友們笑說：「要A全部都來A小孩1人顧12小時」、「都是自己選擇的」。

1名人妻於《爆料公社》抱怨，她和老公一直以來都是AA，他們從房租、電費，網路，第四台，水費都是AA，生活用品誰買誰付，錢都各自存，她懷孕後2人便開始討論結婚的事，婚紗照、喜宴AA分她都可以接受，但就在她媽媽要收聘金6萬，老公也要她一人一半，她不想出這筆錢，2人便開始吵架。

她生完小孩後，老公誇張到月子中心的22萬元也要她付一半，她氣得回家給媽媽坐月子，最讓她不滿的是生孩子前，老公承諾會幫忙照顧小孩，未料現在只給她每月5000元育嬰費，等她回歸社會後，對方要求保母費均分，原PO憤怒表示：「我都不知道結這個婚生孩子到底為了什麼，好像小孩是我一個人的，奉勸千萬不要找那種什麼都要AA的男人，我現在真後悔」。

文章曝光後，引起大批網友熱議：「婚前AA很正常，但不能是理所當然。不要婚後在來抱怨，因為都是自己選擇的」、「還沒生之前不就知道了，幹嘛還結還生，要A全部都來A小孩1人顧12小時」、「大多把aa和斤斤計較畫上等號，aa這件事並沒有錯，錯的是被放大解」。