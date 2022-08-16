膳食纖維好處多，不僅能活化腸胃也有助糞便排出，一般成人每日建議攝取量為25～35克，孩童則為「年齡+5克」。不過根據統計，國人膳食纖維攝取量嚴重不足，營養師許育禎特別在臉書粉專分享高纖食物排行榜，但最讓人感到意外的是，纖維含量最高的並不是蔬菜類，而是大豆類中的黑豆，每100克就含有22.4克纖維。

許育禎表示，不同種類的食物所含的膳食纖維量也不盡相同，以全穀根莖類而言，紅豆和綠豆的纖維量位居第一及第二，且相比其他全榖根莖類的食物，蛋白質含量更是高出許多，加上富含大量維生素、礦物質，可說是營養價值相當高的食材。

大豆類中則以黑豆奪下各類食材的冠軍，許育禎建議可將未加工的原型黑豆入菜烹調，增加日常纖維攝取量。至於黃豆雖然纖維量也多，然而一旦經過加工，膳食纖維就會大大流失，因此像是豆漿、豆腐、豆干的膳食纖維量都極低。

水果類部分，黑棗跟芭樂分別榮獲第一、二名，後者的維他命C含量更是所有水果中最高的。最後則是跌破眾人眼鏡的蔬菜類，許育禎表示，相較於坊間常說多吃蔬果可補充膳食纖維，但常見的高麗菜或包心白菜的纖維質並不高，反而是牛蒡、秋葵和地瓜葉含量更高。