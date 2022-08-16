新竹縣政府行動主管會報縣政新幹線、直達北埔鄉16日上午至北埔鄉舉辦，聽取各局處首長報告近幾年來在北埔的相關作為，會中也討論北埔鄉公所購地另建行政中心、北埔國小網球場場地修繕以及南埔社區活動中心的興建等議題，縣長楊文科會中表示將全力協助，盡速完成。

北埔鄉過去是全縣到日本留學比例高的鄉鎮，人才輩出，楊文科表示，近年在鄉長莊明增、代表會等人的努力下北埔鄉不斷的發展、茁壯，包含鄉內3個村的活動中心在莊明增任內收尾，縣府也給予經費支持，也是近年對北埔鄉最具體支持的案例。

莊明增表示，北埔鄉缺乏公園，包含鄉公所土地都是用租的，因此規畫設置行政中心，目前以1億3998萬取得的土地面積約1400多坪，旁邊還有一塊機關用地，將會編列預算徵收，未來鄉公所、代表會、戶政事務所、消防、警察單位都會在此區建置，便利年長者使用。

目前北埔鄉公所、代表會、消防隊、派出所等機關，辦公室土地是私人所有，若地主不願續租則須搬走，楊文科表示，興建行政中心這個艱難的任務落到莊明增身上，儘管土地去年已經買妥，不過他希望愈快動工愈好，也允諾全力以赴協助北埔鄉公所及行政中心，初步會加快辦理都市計畫變更。

產業發展處長陳偉志指出，由於北埔鄉行政中心有其急迫性，變更案第1次專案小組會議已於日前舉辦，具體事項會在9月中下旬的都市計畫審查委員大會中討論，待鄉公所修正後提報，會盡快審議並送內政部，程序盡速完成。

此外，北埔鄉民代表會主席徐鏡明也在會中指出，希望縣府能協助修繕北埔國小網球場的場地問題，以及南埔社區活動中心的興建等，楊文科也指示相關局處了解，盡量給予協助。