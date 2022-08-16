隨著歐盟進口禁令生效，到明年初，俄羅斯石油產量將下降約20％，但目前還是有很多俄油透過海上交易的方式賣到亞洲。外媒又爆料，一位中國大陸神祕買家狂砸3.76億美元（約台幣113億）買下13 艘油輪，在大西洋上以船對船方式轉運俄羅斯原油，再送往大陸，此做法並不違反西方制裁規定，又能暗助俄國總統普丁銷售石油。

《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List，航運數據與新聞機構）報導，這位匿名的大陸船東透過20家香港和中國的個別且相互關聯的公司買下5 艘阿芙拉型（Aframax）油輪、7 艘超大型原油運輸船和 1 艘蘇伊士型（suezmax）油輪，多數是在今年5 月至7月之間購買。

據了解，除了1艘油輪外，其餘都在葡萄牙以西 860海里的國際水域，從事高風險的俄羅斯原油轉運業務。

報導指出，這13艘油輪的船齡都超過15年，多數傳統油商不太可能租用，也無法獲得正常融資，因此推論這位大陸買家的資金相當雄厚。

由於公海上物流網路欠缺相關規範和監管，阿芙拉型油輪上所裝載的原油貨物，從俄羅斯波羅的海港口轉運到大西洋中部超大型油輪，接著再運送到中國大陸，還追踪到一艘貨物運往印度。

Dynamarine專家Alex Glykas說，儘管他每年為4000次船對船轉運提供諮詢，但過去從未見過這種類型的船對船轉運操作。

大陸船東購買13艘油輪的地址都與中國大連的一棟辦公大樓有關。而該船東籌組的船隊凸顯海上運輸模式不斷演變，這些油輪在傳統油市之外的營運方式，並未違反任何制裁規定，仍符合船級、保險和其他監管等規範。