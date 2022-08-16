民進黨台北市參選人陳時中今質疑黃珊珊認為國民黨副主席夏立言去大陸是投降，那為什麼要辦雙城論壇。遭黃珊珊狠酸「把雙城論壇和訪陸之行相提並論，是邏輯上的謬誤。」黃珊珊今再批陳時中，兩個活動的時機點，一個是大規模軍事演習；一個則是言語威脅恫嚇，哪個比較嚴重？強調陳將兩件事扯在一起，「不懂陳時中的邏輯」。

黃珊珊今下午出席防疫有功人員感恩頒獎典禮會前受訪表示，溝通取代對抗是大家都支持的理念，蔡英文總統在軍演的時候也說這樣的話，但雙城論壇跟軍演的時候去對岸出訪是不一樣的狀況，一個是單純言語恫嚇；一個則是大規模軍事演習，兩件事無法併為一談。

另黃珊珊近日也拋出打算和法國巴黎洽談雙城論壇，被質疑是吸票策略，黃珊珊表示，台北一直以來都在跟國際城市溝通，例如每年都跟布拉格市長舉辦論壇，北市府的國際事務組也一直跟巴黎方有很好的互動，北市府當然也希望能跟其他首都城市交流。