大聯大(3702)今(16)日舉辦法人說明會，半導體庫存也成為法人圈最關注焦點，大聯大表示，和原廠都會有跌價保護的機制，故庫存問題對帳面上影響不大，大聯大也採取多面向因應，另外，大聯大也發現，非個人電子車用、工業務聯網等領域還是很缺貨，且預計會延續到2023年。

財務長袁興文表示，就正牌的通路商來說，和原廠都會在跌價保護的機制，故其實庫存問題對帳面上影響不大，大聯大也採取積極主動因應，內容包括3C產品部分，不僅在終端領域，也深入局端產品，再者，大聯大持續拓展增加策略聯盟，匯兌、轉投資也有收益貢獻，另外，也一直在擴張智慧倉儲。

ASP趨勢上，袁興文表示，現在終端市場不濟，故未來兩年ASP確實會調整，但因材料成本增加，故不會回到疫情前的價格水準，只是，ASP下滑主要承擔的還是上下游部分，大聯大主要為中間通路商，故衝擊較小。

副總林春杰表示，總體經濟環境受到戰爭、通膨等影響，需求確實衝擊到，市場上也開始調整庫存，加上疫情紅利逐漸消失，半導體只要和消費性電子相關聯的，就不免面臨庫存修正，尤其是智慧型手機以及面板等。

林春杰進一步說到，儘管終端市場疲軟，但因原物料上漲，故並沒有發生像以往在需求轉弱下，價格走跌的狀況，且原料喊漲也並不是目前最主要問題，當下半導體業者並未有透過降價拉升市佔率的做法，現在最主要還是消化庫存，一旦庫存消化完，市場就會回到正常機制。此外，也發現到原物料有些甚至不跌反漲，主要看應用在哪一領域，就非個人電子部分，包括車用、工業務聯網、儲能、網通的需求還是很強勁，缺貨還缺貨，且會延續到2023年。