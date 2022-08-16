京城銀董事長戴誠志在16日法說會上指出，京城銀等候4、5年，終於等到在6月美債殖利率破3％之際進場加碼，因此自去年底的11.41億美元增至13.2億美元，從9％增至11％，但接下來由於美債長短率倒掛問題，美債投資的避險成本大增，因此，這會是未來京城銀加碼美債的最大變數。

京城銀也表示，目前美債收益率平均在4.8％，平均存續時間在6.19年。根據京城銀最新資料，資產組合上，放款占比已拉高至62％，投資比重則下滑到29％，不到3成，至於投資會否回到過去佔比超過3成的水準？戴誠志認為，就要看能否再等到好時機加碼，當然仍希望比重再往上拉，但要看市場的變化。

儘管京城銀在六月底加碼美債2、3周，但現在由於10年期債券已回落到2.8％，短率到3％以上，由於美元避險成本高，使京城銀再度觀望，也成為加碼美債的阻力。

戴誠志也說明，先前京城銀加碼債券的區間都以投資等級的債券為目標，範圍在Ａ-或BBB+為最多，但也要看發行量：「買的到最重要！」他也表示，利率水準長期近來都比短期要低：「這種利率倒掛現象已導致避險成本又高於持有成本！」他強調，由於京城銀持有幣別以台幣為主，基於避險成本考量，不可能有直接曝險的想法。他亦指出，台灣債券利率一般並未超過2％，若以30年利率1.8％水準來看，也不易有一展身手機會。