路透16日引述知情人士報道，騰訊控股計劃出售所持美團240億美元股份的全部或大部分，以安撫大陸監管機構，並將一項歷時8年的投資變現。如果市場條件有利，騰訊將尋求在今年內開始出售。

消息一出，美團港股急跌逾10％，14：50跌7.63％，報167.1港幣。

據報，近幾個月來，擁有美團17％股權的騰訊一直在與財務顧問接觸，以研究如何執行可能的大規模出售美團股份的計劃。

消息人士並稱，騰訊一直在減持，一方面是為了安撫大陸監管機構，另一方面是為了獲得巨額利潤。據騰訊第一季財報顯示，截至3月底，其在不包括子公司在內的上市公司的持股價值從去年同期的2,010億美元降至890億美元。

騰訊於2014年首先投資了美團的競爭對手大眾點評，一年後大眾點評與美團合併，形成了現在的公司。按美團截至15日的市值，騰訊持有的17％股份價值243億美元。