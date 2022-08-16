中鋼16日開出9月內銷盤價，全面調降熱軋鋼板等9項規格產品，每公噸調降1,000元～1,200元，平均降幅3.32％，已較8月的降幅5.61％，明顯縮小跌幅。

中鋼111年8月16日召開9月內銷鋼品盤價會議，會中決議：國際地緣政治衝突擴大，衝擊經濟與市場信心。歐美、中國大陸及日本等主要經濟體製造業景氣下滑，全球壟罩在經濟衰退隱憂，加以通膨壓力一時難解，以美國聯準會（Fed）為首的各國央行厲行貨幣緊縮政策，金融與商品市場持續去槓桿週期，使得企業投資與民生消費需求放緩。俄烏戰爭未歇，俄羅斯持續減供歐洲天然氣加上澳洲也計畫限制液化天然氣出口，隨著冬季來臨，全球能源恐將面臨供應短缺危機。

美國經濟連續兩季呈現負成長且中國大陸第二季經濟成長僅0.4％，以致於國際貨幣基金組織（IMF）第三度下修今年全球經濟成長率至3.2％；反觀，台灣經濟運行相對穩健，全年GDP成長率預估可達3.76％，然而受全球經濟成長減速拖累，下半年整體表現亦將面臨嚴峻挑戰。

受全球製造業景氣低迷及極端氣候變遷使終端需求驟減之衝擊影響，高價原物料及鋼材存貨消化速度緩慢，下游用鋼產業積極去庫存以降低營運壓力。在供給端方面，歐美、中國大陸及亞洲地區指標鋼廠陸續啟動歲修、維護等限產措施，擴大減產力道，整體供給壓力可望獲得緩解，將有助鋼價加速落底。

中國大陸下半年將召開二十大會議，「穩增長」主軸目標明確，官方持續推出振興經濟政策，近期投入人民幣7.2兆元加大投放基礎建設。鋼廠方面，寶武鋼九月出廠價下調每公噸人民幣100元～300元，調幅已較上月明顯收歛，鞍本鋼則以平盤開出，大陸鋼價正醞釀落底反彈之勢；歐洲暑休後需求可望恢復常軌，因電費及天然氣價格不斷攀升，鋼廠紛紛尋求漲價以反映煉鋼成本；美國鋼廠Nucor已宣布調漲薄板價格55美元/公噸；加上越南當地進口料報價回升，前一波低價料逐漸消失，顯示出全球鋼價正迎來跌深反彈契機。

近期低價進口鋼品侵擾國內市場，用鋼產業飽受威脅，致使流通行情持續倒掛，下游產業迭受需求遞延、接單急凍、資金周轉不易之考驗；另大陸鋼廠已面臨大面積虧損甚而破產危機紛紛發出警訊，透過擴大減產及降本增效以求生存之關鍵時刻；中鋼公司為抵禦低價進口鋼品衝擊國內鋼市穩定及加速庫存去化、提升下游接單競爭力策略目標下，這次9月份盤價續採「順勢、合宜、多元」的一貫訂價原則，對應市況變化每公噸調降1,000~1,200元，期能貼近市況有效消弭市場預期心理，攜手客戶一起突破當前困境，並掌握9月份行情落底轉折拐點，以迎接第四季傳統旺季需求啟動的契機。